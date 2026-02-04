Scuole aperte | pannello sulla diversità introdotto nelle classi per promuovere l’inclusione

Questa mattina nella scuola elementare di Sansepolcro è stato inaugurato un nuovo pannello dedicato alla diversità. È stato collocato in una delle aule per promuovere l’inclusione tra gli studenti. I docenti e i bambini lo hanno scoperto con entusiasmo, pronti a riflettere sui valori di rispetto e accoglienza. La scuola punta così a sensibilizzare i più giovani su temi importanti, attraverso un semplice strumento visivo.

Nel cuore della scuola elementare di Sansepolcro, in una classe dove si insegnano valori e si impara a vivere insieme, è stato inaugurato un nuovo pannello dedicato alla diversità. Il progetto, denominato *“Un mondo in classe”*, presenta graficamente le nazionalità dei bambini iscritti alle scuole primarie del paese, attraverso una rappresentazione delle bandiere delle loro nazioni. È un tocco di colore, di emozione e di impegno che va oltre la semplice decorazione. Il pannello è stato installato nei plessi scolastici Collodi e De Amicis, e rappresenta la seconda edizione dell’iniziativa, aggiornata con i dati relativi all’anno scolastico 2024–2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

