Movieland Park inaugura Bugs Town | Un progetto capace di sorprendere e coinvolgere

A Lazise, sul Lago di Garda, Movieland Park ha aperto la stagione 2026 con l’inaugurazione di Bugs Town, un nuovo progetto che mira a sorprendere e coinvolgere i visitatori. L’evento ha attirato numerosi spettatori e appassionati del parco, creando un momento di grande attenzione intorno alla novità. La presentazione di Bugs Town si inserisce nel calendario di apertura del parco, che si preannuncia ricco di iniziative e attrazioni.

A Lazise, sulle rive del Lago di Garda, il sipario sulla stagione 2026 di Movieland Park si è alzato con un evento che ha richiamato attenzione e curiosità. Sabato 4 aprile è andato in scena “Welcome to Bugs Town”, appuntamento pensato per celebrare l’apertura ufficiale della nuova area tematica. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Terni, Nicola Pesaresi al Secci: “Esperienza condivisa capace di sorprendere adulti e bambini” Temi più discussi: Movieland Park inaugura Bugs Town: Un progetto capace di sorprendere e coinvolgere; Grande entusiasmo a Movieland Park per l’apertura di Bugs Town; Movieland Park: ha aperto al pubblico Bugs Town Studios. Ecco il Video e la Recensione; CanevaWorld Resort: Al via la Stagione 2026 con la Nuova Land Bugs Town. Movieland Park: ha aperto al pubblico Bugs Town Studios. Ecco il Video e la RecensioneLa nuova area a tema western di Movieland Park ha aperto i battenti. Oltre a presentarla in Video, cosa ne pensiamo? parksmania.it Movieland Park apre la Stagione 2026 con tante novitàMOVY NIGHTS: dal 1° al 30 agosto, Movieland – The Hollywood Park sarà aperto fino alle 23:00, offrendo un’occasione unica per vivere attrazioni, show e avventure sotto una luce completamente nuova. La ... parksmania.it La Pasquetta più divertente Quella a Movieland Park! #movieland #movielandpark #pasquetta #perte #canevaworldresort - facebook.com facebook