Montecitorio question time con il ministro Tajani

Oggi alle 15 si terrà il question time in Aula a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. Il ministro Tajani sarà presente per rispondere alle domande dei parlamentari. La sessione si svolgerà nell’ambito delle attività parlamentari e sarà visibile sui canali della Rai, con la trasmissione curata da Rai Parlamento. La discussione prevede interventi di diversi esponenti della maggioranza e dell’opposizione.

ROMA - Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla crisi umanitaria in corso a Cuba (Fratoianni – AVS); sulle iniziative nei confronti di Israele, con particolare riferimento alla sospensione dell'accordo di associazione con l'Ue, a seguito della recente legge in materia di pena capitale approvata dal Parlamento israeliano (Silvestri – M5S); sulle ulteriori iniziative a sostegno... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Tajani Montecitorio, question time con il ministro SchillaciROMA – Si svolgerà oggi, 4 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai... Nordio: Non mi dimetto. Fratoianni: Avete frantumato il muro del ridicolo Temi più discussi: Camera, oggi Question time con Zangrillo e Urso; Question Time Camera oggi: 5 ministri rispondono; Montecitorio, question time con il ministro Zangrillo; Eventi e scadenze dell'1 aprile 2026. Montecitorio, question time con il ministro ValditaraROMA - Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... lopinionista.it Question time alla Camera con Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e LocatelliE' in programma oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento, con i ministri Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e ... ansa.it A MONTECITORIO VOLANO STRACCI TRA LA CAPOGRUPPO DEM CHIARA BRAGA E IL MINISTRO CROSETTO CHE x.com INFORMATIVA DEL GOVERNO Giovedì 9 aprile, prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama , il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà l’informativa sull’azione di #Governo nello scenario internazionale - facebook.com facebook