Montecarlo perché Sinner si è ritirato | l’annuncio è appena arrivato

A Montecarlo, è arrivato l’annuncio ufficiale che Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di doppio del Masters 1000, insieme al suo compagno Zizou Bergs. La coppia avrebbe dovuto affrontare il secondo turno, ma ora non prenderà parte alla partita. La decisione è stata comunicata poco prima dell’orario previsto per l’incontro, senza ulteriori dettagli sui motivi del ritiro.

Cambio di programma a Montecarlo: Jannik Sinner e Zizou Bergs non scenderanno in campo per il secondo turno del torneo di doppio del Masters 1000 nel Principato. L’annuncio è arrivato via social dal padre del tennista belga, che su X ha ufficializzato il ritiro della coppia: una decisione legata alle nuove priorità emerse nel corso del torneo. “Scelta comprensibile”, ha scritto, sottolineando come Sinner sia in corsa per diventare numero uno del mondo proprio grazie ai risultati ottenuti in questo torneo. All’inizio della settimana, però, i piani erano diversi. L’azzurro aveva deciso di partecipare anche al doppio per accumulare minuti preziosi sulla terra rossa e migliorare il feeling con la superficie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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