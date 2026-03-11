Xylella misure obbligatorie lotta al vettore | 5 mln di euro per Comuni e Province
L’Osservatorio fitosanitario regionale ha approvato un nuovo provvedimento che prevede misure obbligatorie per combattere il vettore di Xylella fastidiosa. La normativa si applica su tutto il territorio regionale e include interventi specifici per il controllo degli stadi giovanili degli insetti. A disposizione delle amministrazioni locali ci sono cinque milioni di euro destinati a Comuni e Province per attuare queste misure.
Pubblicato il nuovo provvedimento dell’Osservatorio fitosanitario regionale che prescrive, su tutto il territorio regionale, le misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo degli stadi giovanili degli insetti vettori di Xylella fastidiosa. Le disposizioni sono state condivise con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
