Xylella misure obbligatorie lotta al vettore | 5 mln di euro per Comuni e Province

L’Osservatorio fitosanitario regionale ha approvato un nuovo provvedimento che prevede misure obbligatorie per combattere il vettore di Xylella fastidiosa. La normativa si applica su tutto il territorio regionale e include interventi specifici per il controllo degli stadi giovanili degli insetti. A disposizione delle amministrazioni locali ci sono cinque milioni di euro destinati a Comuni e Province per attuare queste misure.