Coco Gauff omaggio a Sinner | I capelli rossi? C' è un altro che li ha e sta andando bene

Coco Gauff ha iniziato il torneo con una nuova acconciatura, ispirata a Jannik Sinner, in occasione del suo debutto contro Rakhimova. La giovane tennista americana ha superato il primo turno, presentandosi in campo con un look particolare dedicato al collega italiano. Un gesto che ha attirato l’attenzione e sottolinea il rapporto di rispetto e amicizia tra i due atleti.

Che Jannik Sinner fosse ormai diventato un'icona del mondo del tennis c'erano pochi dubbi. Ma che qualche collega arrivasse ad imitarne il look, considerato lo stile sobrio dell'azzurro, era abbastanza inaspettato. Invece a Melbourne, sui campi dell'Australian Open femminile, ecco la sorpresa: Coco Gauff, vincitrice dell'ultimo Roland Garros e dello Us Open 2023, ex enfant prodige della racchetta, si è presentata al match del primo turno contro l'uzbeka Rakhimova con i capelli tinti di rosso. "Ho pensato fosse una buona idea visto che c'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene - ha scherzato, poi, in conferenza stampa -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coco Gauff, omaggio a Sinner: "I capelli rossi? C'è un altro che li ha e sta andando bene..." Leggi anche: Quali sono i segnali che il nostro corpo ci dà quando una relazione non sta andando bene Leggi anche: Pronostico e quote Coco Gauff – Jasmine Paolini, WTA Finals 04-11-2025 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Australian Open: Gauff vince con capelli rossi, 'ce ne è uno così che qui va forte...' - Coco Gauff passa agevolmente il primo turno degli Australian Open, scherza sul suo nuovo look con i capelli rossi alla Sinner e pensa gia' a cosa migliorare per raggiungere l'obiettivo prefissato: vin ... ansa.it

Coco Gauff regola in due set Kamilla Rakhimova e approda al secondo turno degli Australian Open 2026 - x.com

