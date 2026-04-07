Durante l'intervista a Belve, l’attrice racconta di aver vissuto momenti difficili legati alla fine del suo matrimonio, citando un rapporto difficile con il marito e i costi elevati del divorzio. Ha parlato anche di una lite avvenuta in un ristorante e di aver affrontato situazioni di disprezzo da parte del regista con cui aveva lavorato in passato. La conversazione si è focalizzata su aspetti personali e professionali della sua vita.

Micaela Ramazzotti si mette a nudo davanti a Francesca Fagnani a Belve: dall’amore per Paolo Virzì alla rissa al ristorante, passando per i costi salati del divorzio. Un’intervista destinata a far discutere. Ci sono interviste che rimangono nella storia della televisione italiana. Quella di Micaela Ramazzotti a Belve, nella prima puntata della nuova stagione condotta da Francesca Fagnani, ha tutte le carte in regola per diventare una di quelle. L’attrice — amatissima dal pubblico e reduce da una vita privata che ha fatto parlare tutta Italia — si è seduta di fronte alla giornalista più temuta della tv e ha aperto un capitolo che in molti aspettavano da tempo: la fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Micaela Ramazzotti crolla a Belve: “Ero disprezzata da Virzì e ho speso un botto per il divorzio”

Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: “Ero disprezzata, meglio non sposarsi”Per la prima volta Micaela Ramazzotti ha scelto il salotto televisivo di Belve per raccontare, senza filtri, la fine del matrimonio con Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti a Belve: “Con Virzì mi sono sentita disprezzata, ho vissuto momenti bui”Micaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: "Ho passato momenti bui, ero disprezzata".

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