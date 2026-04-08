Nella serata del 8 aprile 2026, alle ore 19:15, le previsioni meteo indicano condizioni di bel tempo al Nord. Le temperature sono stabili e non sono previste precipitazioni significative. La giornata si presenta generalmente soleggiata con poche nuvole sparse. La situazione atmosferica si mantiene tranquilla, senza variazioni importanti rispetto alle ore precedenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti Bastia tesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi mi batte sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-04-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

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