Alle prime ore del mattino, alle 06:15, le previsioni meteorologiche per Roma indicano condizioni variabili. Per il resto del paese, in particolare al Nord, si prevede una giornata caratterizzata da nuvole sparse e piogge intermittenti. La situazione meteo si presenta con alcune zone in cui il cielo sarà più coperto, mentre altre potrebbero vedere schiarite. Le temperature sono previste in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-04-2026 ore 06:15

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo...

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

10 COSE DA SAPERE prima di andare a BARCELLONA

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Meteo: 8 aprile con sole e temperature molto miti. Le previsioniAnticiclone ben saldo sull'Italia con un'altra giornata caratterizzata da tanto sole e caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord: le previsioni. meteo.it

Roma splende sotto un sole radioso: le previsioni del meteo promettono un weekend di Pasqua da favola, con temperature fino a 24 gradi che accenderanno la città eterna. #Roma #Pasqua #CaldoPasquale #WeekendDaSogno #MeteoRoma - facebook.com facebook