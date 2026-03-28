Mercato Inter i nerazzurri hanno individuato il profilo perfetto per la difesa | ecco di chi si tratta e tutti i dettagli

Il club sta valutando un nuovo acquisto per rinforzare la linea difensiva e ha individuato un giocatore che potrebbe adattarsi alle esigenze della rosa. La società ha già avviato i contatti e sta seguendo da vicino la situazione contrattuale e le eventuali offerte di altri club. La trattativa è in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i termini economici.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri pensano a migliorare il reparto difensivo e hanno già individuato il profilo perfetto: tutti i dettagli. La prossima estate si preannuncia come un periodo di grandi cambiamenti in casa Inter. La rosa guidata da Cristian Chivu è destinata a perdere diversi pezzi pregiati a causa di contratti in scadenza e cessioni già programmate per esigenze di bilancio. Secondo quanto riportato da SportMediaset, uno dei reparti che subirà le trasformazioni più profonde è la difesa, per la quale la dirigenza nerazzurra ha già individuato i profili ideali. In cima alla lista dei desideri c’è Oumar Solet, centrale francese che sta impressionando per continuità e solidità nelle file dell’ Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, i nerazzurri hanno individuato il profilo perfetto per la difesa: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli Articoli correlati Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagliMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Mercato Inter, i nerazzurri hanno trovato il profilo giusto per il centrocampo: ma c’è la concorrenza del Napoli. I dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri seguono un grande talento della Serie A per rafforzare il centrocampo: ma c’è la concorrenza... MERCATO Inter 30 Milioni per il Mercato! MAROTTA ha deciso! Tutti gli aggiornamenti su Mercato Inter Temi più discussi: Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri; Inter, altro acquisto dal Modena? Fari nerazzurri su Tonoli: non tutti sanno…; Mercato Inter, da Andrey Santos a Vicario: le ultime mosse dei Nerazzurri spiegate da Fabrizio Romano; Barcellona in pressing sull'Inter per Bastoni. E i nerazzurri fissano il prezzo. Inter, nerazzurri su un top player per il centrocampoPer il mercato estivo, l'Inter ha puntato gli occhi su un centrocampista del campionato italiano: si tratta di un top player. newsmondo.it Mercato Inter, tutte le idee per la difesa del futuro: Solet in cima e un vecchio pallino che torna d’attualità. La listaMercato Inter, tutte le idee per la difesa del futuro: Solet in cima e un vecchio pallino che torna d’attualità. La lista ... calcionews24.com Indizio di mercato dalla cena dell'#Italia Guglielmo #Vicario a tavola con il blocco dell'#Inter, i tifosi sognano il grande colpo. #calcionews24 - facebook.com facebook #Inter su Manu #Koné, la #Roma pensa a Ismael: le richieste del #Sassuolo e il possibile intreccio di mercato x.com