Meningite fulminante a Pescara come si trasmette e cosa sappiamo

A Pescara si sono verificati dei casi di meningite fulminante, un'infiammazione grave delle meningi che può evolvere rapidamente. In Italia, questi episodi sono rari e di solito si presentano come eventi isolati. La trasmissione avviene principalmente attraverso le vie respiratorie, ma i dettagli specifici sui casi locali non sono stati ancora divulgati. Le autorità stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie per tutelare la salute pubblica.

Sui casi di meningite fulminante a Pescara, e più in generale in Italia, “è importante sottolineare che parliamo quasi sempre di eventi sporadici. Quando emergono più casi ravvicinati nello spazio o nel tempo, l’attenzione mediatica aumenta, ma non necessariamente siamo di fronte a un’epidemia”. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, che interviene su LaPresse dopo la morte della 51enne e il ricovero di un ragazzo di 15 anni. “Le autorità sanitarie monitorano costantemente la situazione e hanno attivato immediatamente le misure di profilassi per i contatti stretti”, ricorda il virologo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meningite fulminante a Pescara, come si trasmette e cosa sappiamo Pescara, muore per una meningite fulminanteUna donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. Virus Nipah, cosa sappiamo dell’infezione, come si trasmette, cosa provocaArriva dall’India l’ultimo richiamo all’attenzione nei confronti di malattie virali. Temi più discussi: Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne; Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave; Meningite fulminante a Pescara e Chieti in pochi giorni: i rischi, i sintomi, le cure e la prevenzione; Pescara, muore per una meningite fulminante. Meningite fulminante a Pescara, come si trasmette e cosa sappiamoIl virologo dopo la meningite fulminante a Pescara: Eventi sporadici, ecco i sintomi da tenere d’occhio. lapresse.it Meningite fulminante a Pescara, Giovanna Romano morta dopo poche ore in ospedale: Tragedia improvvisaDue casi di meningite fulminante colpiscono l'Abruzzo: morta una donna di 51 anni a Pescara, ricoverato in prognosi riservata un 15enne ... virgilio.it Meningite fulminante, Giovanna Romano muore a soli 51 anni - facebook.com facebook Muore a Pescara a causa di una meningite fulminante. Grave un 15enne x.com