Medico assolto ma dovrà risarcire la famiglia di una donna a cui fu asportato un neo senza eseguire senza esame istologico

Un medico è stato assolto in sede penale, ma dovrà comunque risarcire la famiglia di una donna a cui era stato asportato un neo senza aver effettuato l’esame istologico. La vicenda riguarda un’operazione eseguita alcuni anni fa e il conseguente procedimento giudiziario. La decisione si basa sulla mancanza di reato penale, tuttavia il tribunale ha stabilito un risarcimento a favore dei familiari della donna.

Medico assolto nel processo penale, ma condannato a pagare un risarcimento. Se Roberta Repetto, la donna di 40 anni morta dopo l’asportazione di un neo su un tavolo da cucina nel centro Anidra di Borzonasca (Genova), fosse stata debitamente informata sui rischi del melanoma non può essere escluso che avrebbe accettato le cure che potevano salvarle la vita. Per questo l’assoluzione del medico bresciano Paolo Oneda, pur confermata dal punto di vista penale (dato che la procura generale non aveva fatto ricorso) deve essere invece valutata da un giudice civile che potrà stabilire un risarcimento alla famiglia. È la motivazione con cui la III sezione della Cassazione ha annullato limitatamente agli effetti civili l’assoluzione del medico che asportò un neo sul tavolo da cucina, senza eseguire un esame istologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Medico assolto ma dovrà risarcire la famiglia di una donna a cui fu asportato un neo senza eseguire senza esame istologico Leggi anche: Neo asportato sul tavolo da cucina: il medico dovrà risarcire la famiglia Argomenti più discussi: Infezione dopo l’intervento, Policlinico condannato; Medico del lavoro di Cadorago nel Comasco condannato per violenza sessuale su una paziente. Medico assolto per l’omicidio colposo di una paziente, sentenza impugnata: «La verità merita di essere cercata»La procuratrice ha impugnato la sentenza di assoluzione per omicidio di un medico dopo che una donna è morta per un intervento a Catania. meridionews.it Jesi, doppio lavoro, ma non dichiarato: licenziato il medico furbetto, dovrà anche risarcireIl verdetto è tra quelli emersi ieri mattina alla Loggia dei Mercanti di Ancona nel corso della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. Stando a quanto emerso nel ... corriereadriatico.it Un medico del lavoro di Cadorago (Como) è stato condannato a due anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale aggravata: https://fanpa.ge/0ZhAU - facebook.com facebook