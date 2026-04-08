Medici e famiglie da tutto il mondo a Cervia per il convegno sulla rara sindrome di Beckwith-Wiedemann

Da tutto il mondo, medici e famiglie si riuniscono a Cervia dal 28 maggio al 2 giugno per partecipare a un convegno sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann. Oltre 50 specialisti provenienti da dodici Paesi rappresentano alcuni dei principali ospedali e università, prendendo parte al 'Consensus' e al congresso internazionale dedicati a questa condizione rara. L’evento si svolge presso l’Hotel Dante e si concentra sugli aspetti clinici e sulle ricerche più recenti riguardanti la sindrome.

Oltre 50 medici da dodici Paesi, in rappresentanza di alcuni dei più importanti ospedali e università del mondo si danno appuntamento, dal 28 maggio al 2 giugno, all'Hotel Dante di Cervia per il cosiddetto 'Consensus' e il congresso internazionale, due venti dedicati allo spettro della sindrome. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Medici e famiglie da tutto il mondo a Cervia per il convegno sulla sindrome di Beckwith-WiedemannOltre 50 medici da dodici Paesi, in rappresentanza di alcuni dei più importanti ospedali e università del mondo si danno appuntamento, dal 28 maggio... Sindrome di Patau: Studio genetico, diagnosi precoce e supporto alle famiglie di fronte a questa rara trisomia.La Sindrome di Patau, una rara condizione genetica causata dalla presenza di una copia extra del cromosoma 13, rappresenta una sfida medica e umana...