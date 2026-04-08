Domani, il presidente della Repubblica partirà per Praga per un viaggio di due giorni, il primo in Repubblica Ceca dopo 14 anni. La visita mira a rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi, in un periodo segnato da instabilità politica interna nella nazione ospitante. La missione si concentrerà su incontri ufficiali e scambi istituzionali tra le autorità dei due stati.

Sergio Mattarella volerà domani a Praga per una missione ufficiale di due giorni, con l’obiettivo di consolidare i legami tra Italia e Ceca in un momento di forte frammentazione politica interna al Paese ospitante. L’atterraggio del capo dello Stato avviene dopo un vuoto diplomatico di oltre 14 anni. L’ultimo precedente risale infatti al 2011, quando Giorgio Napolitano fu accolto da Václav Klaus. Il viaggio si inserisce in un clima di profonda spaccatura sociale e politica, dove le spinte verso il sovranismo e le posizioni critiche nei confronti dell’Ucraina si scontrano con una solida tradizione di atlantismo ed europeismo. Le crepe del potere tra il Castello e il Governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella a Praga: missione diplomatica dopo 14 anni di vuoto

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