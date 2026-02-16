Missione diplomatica in Kirghizistan | incontri UE

La delegazione dell'Unione Europea in Kirghizistan, guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, ha avviato una serie di incontri ufficiali. La visita nasce dalla volontà di rafforzare i rapporti tra Bruxelles e la regione dell’Asia Centrale, con particolare attenzione alle questioni di sicurezza e sviluppo economico. Durante le riunioni, i rappresentanti europei hanno discusso di progetti di cooperazione e di possibili investimenti, incontrando funzionari locali e leader politici.

Missione diplomatica in Kirghizistan: nuovi aggiornamenti dai lavori della delegazione UE. Proseguono i lavori della missione del Parlamento europeo in Kirghizistan, guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale. La giornata ha visto ulteriori momenti di confronto istituzionale e approfondimento sulle priorità comuni tra Unione europea e Kirghizistan. Princi ha condiviso sui suoi profili ufficiali un aggiornamento sull’incontro con l’Ambasciatore dell’Unione europea in Kirghizistan, Rémi Duflot, definendolo “un proficuo incontro istituzionale per un approfondito briefing preparatorio in vista della Commissione parlamentare di cooperazione (PCC)”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Missione diplomatica in Kirghizistan: incontri UE Missione diplomatica in Kirghizistan: dentro la visita UE Giusi Princi ha visitato il Kirghizistan con una grande delegazione del Parlamento europeo, spinta dalla volontà di rafforzare i rapporti tra l’UE e il Paese. Cooperazione internazionale UE?Kirghizistan: la missione dell’europarlamentare Giusi Princi Giusi Princi, europarlamentare italiana, ha visitato il Kirghizistan per portare avanti progetti di collaborazione tra l’UE e il paese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Missione diplomatica in Kirghizistan | dentro la visita UE. William d’Inghilterra, la sua prima missione diplomatica in Arabia Saudita - facebook.com facebook Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dice di avere in custodia un uomo accusato di aver partecipato all’attacco alla missione diplomatica statunitense a Bengasi nel 2012 x.com