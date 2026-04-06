Il Masters 2026 si svolgerà all’Augusta National Golf Club dal 9 al 12 aprile, con l’obiettivo di assegnare la Green Jacket al vincitore. La gara si inserisce nel calendario tradizionale del golf professionistico e vedrà in campo numerosi giocatori di rilievo internazionale. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, con orari stabiliti per le sessioni diurne e serali. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione golfistica.

Il Masters 2026 si terrà all’Augusta National Golf Club dal 9 al 12 aprile, con l’obiettivo di decretare il nuovo possessore della Green Jacket. L’evento, primo Major dell’anno, vedrà protagonista una sfida aperta tra i migliori golfisti del mondo. L’attesa per questo torneo è amplificata dal precedente storico che ha Rory McIlroy trionfare in un duello finale contro Justin Rose. Quel successo ha permesso al nordirlandese di completare il Career Grand Slam, conquistando tutti e quattro i titoli Major dopo un percorso segnato da momenti difficili e rinascite. Il calendario delle sfide e le modalità di visione. Le attività inizieranno mercoledì 8 aprile con il Par 3 Contest, prevedendo la trasmissione televisiva a partire dalle ore 20:00 sul canale Golf (206), mentre l’evento fisico scatterà alle 18:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masters 2026: McIlroy sfida l’imprevedibilità, ecco orari e TV

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