Due casi recenti hanno attirato l’attenzione del pubblico: una campagna di marketing con la Nutella che ha portato il prodotto nello spazio e un episodio legato a Burger King durante una partita di FIFA, dove un’azione di marketing è stata collegata a una squadra minore inglese. Questi eventi sono diventati virali online, attirando commenti e discussioni sui social media. Entrambi rappresentano esempi di strategie di marketing che hanno sfruttato circostanze fortunate per ottenere visibilità.

Nutella nello spazio e Burger King su FIFA: due esempi di marketing fortunoso tra viralità globale e dinamiche del gaming. Un barattolo che fluttua, qualche secondo di video e una reazione immediata: milioni di visualizzazioni. La Nutella nello spazio non è solo una curiosità riuscita bene. È un caso quasi perfetto di esposizione non pianificata, di quelle che nessuna campagna può garantire a priori. La scena arriva dalla capsula Orion, missione Artemis 2 (la missione che ha riportato l’umanità ad un passo dalla Luna, a 54 anni da Apollo 17). Il barattolo di Nutella gira in assenza di gravità, passa vicino agli astronauti, resta lì abbastanza da diventare riconoscibile.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Marketing fortunoso, la Nutella conquista lo spazio: il precedente di Burger King su FIFA (grazie a una squadra minore inglese)

Nutella nello spazio (e non solo). Perché il marketing vale di più in orbita. Ma gli astronauti e la Nasa hanno regole stringenti – Il videoTutti l’hanno vista fluttuare nella navicella Orion, con l’equipaggio di Artemis II a due passi dalla Luna.