Marcello Barison per il sesto ed ultimo incontro di Philosophica

Si è conclusa la terza edizione di Philosophica, la rassegna dedicata alla filosofia organizzata dalla Fondazione Meriggio in collaborazione con l'Università di Verona e supportata da Fondazione Cariverona. Per la sesta volta, l'evento ha visto protagonista Marcello Barison, che ha portato avanti il ciclo di incontri dedicati a temi filosofici. L'appuntamento finale ha segnato la conclusione di questa serie di incontri.

Siamo arrivati all’ultimo incontro della terza edizione di Philosophica, la rassegna filosofica organizzata da Fondazione Meriggio in collaborazione con l'Università di Verona e con il sostegno di Fondazione Cariverona. In quest’ultimo appuntamento, in programma per mercoledì 8 aprile, il. 🔗 Leggi su Veronasera.it Massimo Amato per il primo incontro di “Philosophica”Inizia così la terza edizione di “Philosophica”, la rassegna filosofica promossa da Fondazione Meriggio, in collaborazione con l'Università di... Francesco Guala per il quarto incontro di PhilosophicaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Continua la terza...