Gli Usa alla conquista della Groenlandia non cambiano idea

Gli Stati Uniti e i rappresentanti del governo danese e groenlandese si sono incontrati per discutere delle recenti tensioni riguardanti la Groenlandia. Dopo le dichiarazioni di Trump e le minacce di annessione, l’esito dell’incontro ha confermato che gli Stati Uniti non hanno intenzione di modificare la propria posizione. La questione rimane aperta, con un’attenzione crescente sulla strategica importanza dell’isola artica.

Il tanto atteso incontro tra l'amministrazione americana e gli emissari del governo danese e groenlandese, dopo le continue minacce trumpiane di annessione dell'isola artica, si è concluso con un'amara costatazione:

3 Modi con cui TRUMP può CONQUISTARE la Groenlandia

Trump: "Prenderemo la Groenlandia, in un modo o nell'altro". Il governo di Nuuk: "Inaccettabile". L'inviato Usa: "La Danimarca la occupò dopo la Guerra mondiale". Copenhagen: "Parte del Regno da secoli". Ue: "La conquista militare americana sarebbe la fine facebook

Affermando di voler conquistare la Groenlandia, Trump gioca con i nervi degli europei. mediapart.fr/journal/intern… @ROBZIK x.com

