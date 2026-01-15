Gli Usa alla conquista della Groenlandia non cambiano idea

Da cms.ilmanifesto.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e i rappresentanti del governo danese e groenlandese si sono incontrati per discutere delle recenti tensioni riguardanti la Groenlandia. Dopo le dichiarazioni di Trump e le minacce di annessione, l’esito dell’incontro ha confermato che gli Stati Uniti non hanno intenzione di modificare la propria posizione. La questione rimane aperta, con un’attenzione crescente sulla strategica importanza dell’isola artica.

Il tanto atteso incontro tra l’amministrazione americana e gli emissari del governo danese e groenlandese, dopo le continue minacce trumpiane di annessione dell’isola artica, si è concluso con un’amara costatazione: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

gli usa alla conquista della groenlandia non cambiano idea

© Cms.ilmanifesto.it - Gli Usa alla conquista della Groenlandia, «non cambiano idea»

Leggi anche: Groenlandia, come gli Usa la possono ‘assorbire’ senza l’uso della forza

Leggi anche: “Trump vuole pagare gli abitanti della Groenlandia”: gli Usa studiano la mossa per convincerli a mollare la Danimarca

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gli Usa alla conquista della Groenlandia, «non cambiano idea»; Groenlandia, il vertice non decide nulla. Paesi europei inviano militari, Trump: Ci sarà accordo; Groenlandia, da Truman a Trump: tutti i tentativi dei presidenti Usa di acquistare l’isola; Groenlandia, gli Usa pronti a offrire 100 mila dollari a ogni abitante. La risposta dell'Europa.

usa conquista groenlandia cambianoGroenlandia, la doppia opzione Usa per strappare l’isola alla Danimarca: “Vogliamo comprarla, ma non esclusa la forza” - Sono le due ipotesi formulate a Washington per prendersi la Groenlandia, l’isola che in regime di semi- msn.com

3 Modi con cui TRUMP può CONQUISTARE la Groenlandia

Video 3 Modi con cui TRUMP può CONQUISTARE la Groenlandia

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.