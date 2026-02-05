Chiusa la Perugia Bettolle tra Foiano e Cortona

Il traffico sulla Perugia Bettolle è bloccato in direzione Perugia tra Foiano e Cortona. Un tratto della carreggiata è stato chiuso temporaneamente per permettere i lavori di riparazione del manto stradale, danneggiato dalle piogge delle scorse settimane. I veicoli devono seguire percorsi alternativi fino al completamento degli interventi.

Sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra gli svincoli di Foiano della Chiana e Cortona, per consentire gli interventi di ripristino del piano viabile danneggiato in seguito alle piogge dei giorni scorsi.Il traffico.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Perugia Bettolle Cortona, incidente sul raccordo Bettolle-Perugia: 54enne in ospedale Cortona: incidente all’alba sul raccordo Perugia Bettolle, ferita una donna La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Perugia Bettolle Argomenti discussi: Tir si ribalta sulla Perugia-Bettolle: strada ripulita; Grave incidente in superstrada: travolto dopo essere sceso dall'auto in panne; Tir ribaltato, svincolo parzialmente chiuso e traffico in tilt; Investe un 46enne sul raccordo di Perugia e scappa: indagini in corso. Camion finisce su un fianco tra la E45 e il raccordo Perugia-Bettolledi D.B. Si è risolto per fortuna solo con un po’ di disagi alla circolazione l’incidente, avvenuto martedì intorno alle 8, che ha coinvolto un camion a Ponte San Giovanni. Il mezzo, forse per l’asfalt ... umbria24.it Investe un 46enne sul raccordo di Perugia e scappa: indagini in corsoUn grave incidente stradale si è verificato martedì intorno alle 19.20 sul raccordo Perugia-Bettolle in direzione Perugia, all’altezza di Torricella. Un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito ed ... umbria24.it Morto il 47enne travolto sul raccordo, si cerca pirata della strada #tuttoggi #Cronaca #Trasimeno #bettolle #Chianciano #evidenza #investito #perugia #piratadellastrada #scoop #subter #super #travolto | http://ow.ly/bF3X106u5rY facebook Perugia-Bettolle, dopo aver perso il controllo dell'auto scende e viene investito: è grave x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.