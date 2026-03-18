mercato napoli manna guarda alla premier

Sul mercato del Napoli, Manna sta valutando opportunità in Premier League e punta a riportare in Italia Tonali, oltre ad altre possibili operazioni. La società ha messo nel mirino alcuni giocatori del campionato inglese, con l’obiettivo di rafforzare la rosa nella sessione di mercato in corso. Le trattative sono in corso e le decisioni saranno annunciate a breve.

: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! La strategia del ds dei partenopei per l’estate Nel mirino della dirigenza partenopea ci sono Riccardo Calafiori (classe 2002, ex Roma), difensore dell’Arsenal, e Sandro Tonali (classe 2000, ex Milan), centrocampista del Newcastle, che sarebbe richiesto anche dalla Juventus. Il tecnico dei Magpies, Eddie Howe, ha recentemente dichiarato di non preoccuparsi delle voci di mercato, confermando che Tonali è completamente concentrato sulla squadra. Altri obiettivi provenienti dalla Premier League includono il centrocampista brasiliano Joao Gomes (classe 2001), del Wolverhampton, che interessa anche al Manchester United. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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