Mia mamma… Shock per la presentatrice la notizia sulla madre è appena arrivata

La presentatrice ha annunciato un messaggio improvviso: “Mia mamma…”. La sua voce si è rotta e c’è stato un momento di silenzio. La notizia sulla madre è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti senza parole. Nel deserto dell’Arizona, tra il caldo e l’aria polverosa, si svolge un dramma che sta scuotendo l’America.

Il deserto dell’Arizona è diventato lo scenario di un dramma che tiene l’America con il fiato sospeso. Gli investigatori di Tucson hanno concentrato le loro ricerche nell’abitazione di Nancy Guthrie, madre della celebre giornalista Savannah Guthrie, arrivando a ispezionare persino una fossa biologica situata nel retro della proprietà. Gli agenti, sotto l’occhio vigile di droni e telecamere, “hanno sollevato il tombino e inserito un’asta lunga per controllare l’interno”, un’operazione che purtroppo non ha restituito elementi utili al ritrovamento della donna. La signora Nancy, 84 anni, è scomparsa nel nulla lo scorso 31 gennaio, dando il via a un incubo che coinvolge ora i massimi livelli della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una tragica perdita ha colpito la comunità di Pietracatella, in provincia di Campobasso.

