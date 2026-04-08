Mamma e figlia avvelenate | i sospetti degli investigatori

A Pietracatella, il paese è in subbuglio dopo il ricovero di una mamma e della sua figlia, entrambe vittime di un avvelenamento. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulla vicenda e hanno avviato le indagini senza fornire dettagli pubblici, mantenendo il massimo riserbo. La comunità si domanda cosa possa aver portato a questa situazione e aspetta aggiornamenti ufficiali dagli investigatori.

A Pietracatella il silenzio pesa come un macigno. Da giorni, in paese, si parla sottovoce e si guarda l’orologio: perché quando un’indagine corre contro il tempo, ogni ora può cambiare tutto. E in questa storia, tra Natale e morte, c’è una domanda che brucia più delle altre. >> Choc a Forbidden fruit, addio a uno dei protagonisti della serie: il pubblico non se l’aspetta Gli investigatori aspettano gli esiti definitivi del centro antiveleni Maugeri di Pavia, mentre la Procura teme che il caso possa scivolare in una zona d’ombra pericolosa. La procuratrice di Larino Elvira Antonelli lo ha detto chiaramente: “se in questa storia c’è un assassino”, il rischio è che abbia il tempo di inquinare le prove e farla franca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma e figlia avvelenate, svolta sulla ricina: investigatori in casa per i controlliProseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute la mattina di Natale dopo un improvviso...

Mamma e figlia morte avvelenate, i sospetti e le nuove necessarie indaginiUna tragedia che ha sconvolto un’intera comunità e che, a distanza di mesi, continua a far emergere dettagli sempre più inquietanti.

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