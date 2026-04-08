A causa delle conseguenze del maltempo a Petacciato, l’Università del Molise ha deciso di intervenire offrendo un pacchetto di misure di emergenza rivolto agli studenti colpiti. La decisione è stata presa per affrontare le difficoltà causate dagli eventi meteorologici e garantire un sostegno immediato a chi si trova in situazioni di disagio legate a questa calamità. L’ente ha comunicato che le misure sono state messe in atto con urgenza per tutelare gli studenti coinvolti.

L’Università del Molise ha varato un pacchetto di misure d’urgenza per sostenere gli studenti colpiti dal maltempo, con particolare attenzione a chi risiede a Petacciato. Le decisioni sono state formalizzate mercoledì 8 aprile durante un vertice tecnico guidato dal rettore Giuseppe Peter Vanoli. Il Basso Molise sta affrontando una fase drammatica a causa di precipitazioni violente che hanno causato gravi danni strutturali. La comunità di Petacciato è stata colpita da un imponente movimento franoso che ha costretto diverse persone ad abbandonare le proprie case. Di fronte a questo scenario, l’ateneo ha deciso di non restare a guardare, trasformandosi in un supporto attivo per garantire che il percorso accademico dei ragazzi non venga interrotto dalle difficoltà materiali e logistiche legate all’emergenza ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo a Petacciato: UniMol salva l’anno agli studenti colpiti

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