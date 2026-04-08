Durante un normale pomeriggio di allenamento, un ragazzo di 15 anni si è improvvisamente accasciato mentre giocava a tennis. L’episodio si è verificato davanti ad altri atleti e spettatori presenti sul campo. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è deceduto sul posto. La notizia ha suscitato shock tra coloro che erano presenti, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Dove è successo e cosa è accaduto al 15enne. Un pomeriggio come tanti, un allenamento sportivo e poi l’improvviso dramma. È morto a soli 15 anni un ragazzo colpito da un arresto cardiaco mentre stava praticando sport a San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si stava allenando a tennis quando, senza alcun segnale premonitore evidente, si è accasciato a terra improvvisamente. I soccorsi immediati e il tentativo di rianimazione. La scena è stata immediatamente drammatica. Chi era presente nella struttura sportiva è intervenuto subito, cercando di prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Malore mentre gioca a tennis: 15enne si accascia e muore davanti a tutti

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