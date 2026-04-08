MacBook Air a 199 dollari | super sconto di 800$ per il ricondizionato

Un negozio online offre un MacBook Air ricondizionato a 199,97 dollari, con una riduzione di circa 800 dollari rispetto al prezzo originale di 999 dollari. La promozione è valida fino al 19 aprile e riguarda solo modelli usati recuperati e poi rivenduti. L’offerta si rivolge a chi cerca un dispositivo Apple a un prezzo molto più basso rispetto al nuovo.

Un MacBook Air è disponibile al prezzo di 199,97 dollari fino al 19 aprile, a fronte di un costo abituale di 999 dollari. L’offerta, valida fino a esaurimento delle scorte, permette di abbattere la spesa di 799,03 dollari per l’acquisto del dispositivo. L’opportunità riguarda un modello che, nonostante le dimensioni ridotte, mantiene prestazioni elevate e una struttura portatile. Il computer si distingue per un peso di sole 2,96 libbre, rendendolo estremamente facile da trasportare in ogni situazione. Prestazioni tecniche e autonomia per il lavoro quotidiano. Sotto la scocca si nasconde un processore Intel Core i5 con una frequenza di 1,8GHz, supportato da 8GB di RAM. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MacBook Air a 199 dollari: super sconto di 800$ per il ricondizionato Pixel 10 pro fold offerte sconto fino a 600 dollari, tab s10 fe+ sconto 150 dollari, yale nest google smart lock sconto 136 dollari, acer chromebook sconto 220 dollari e altriin questa selezione di offerte tecnologiche si raccolgono promozioni significative su dispositivi google, samsung, yale e accessori vari. MacBook Air M5: crolla il prezzo, offerta record sotto i 950 dollariIl nuovo MacBook Air M5 di Apple raggiunge oggi, 6 aprile 2026, il prezzo più basso mai registrato su Amazon, con sconti che superano le precedenti... Temi più discussi: Le 3 novità di macOS 26.4 che migliorano la durata della batteria su Mac; Studio Display XDR, non tutti i Mac supportano il refresh rate a 120Hz; Migliori notebook di Aprile 2026: ecco i nostri consigli; Quale iPad comprare: guida all’acquisto (aprile 2026). MacBook Air 13'' con chip M3 (2024) scende a 1.199€ e MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro scontato di 400€Amazon offre spesso sconti sui prodotti Apple, cosa che non succede praticamente mai sul sito ufficiale della Mela. Oggi ci sono promozioni veramente interessanti su MacBook Pro e Air, nonché su ... hwupgrade.it Sconticino per MacBook Air 13 (M4) su Amazon: tuo al 7% in menoMacBook Air con display da 13 e chip M4 è in offerta su Amazon a 1.308 euro, un piccolo sconto del 7% pari a circa 90 euro. telefonino.net Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte Lo paghi 899,00€ Invece di 1.019,00€ Sconto del 1 - facebook.com facebook MacBook Air 13 (M4): la versione 16/512 GB è al minimo su Amazon (anche a rate) x.com