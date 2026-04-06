MacBook Air M5 | crolla il prezzo offerta record sotto i 950 dollari

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MacBook Air M5 di Apple ha visto il suo prezzo scendere a un livello mai raggiunto prima su Amazon, con sconti che superano le offerte stagionali precedenti. Questa riduzione si applica a entrambi i modelli disponibili e si registra proprio oggi, 6 aprile 2026. L'offerta ha portato il prezzo sotto i 950 dollari, segnando un calo significativo rispetto ai periodi precedenti.

Il nuovo MacBook Air M5 di Apple raggiunge oggi, 6 aprile 2026, il prezzo più basso mai registrato su Amazon, con sconti che superano le precedenti offerte stagionali per entrambi i formati disponibili. L’operazione commerciale vede un ribasso di 149,01 dollari rispetto ai prezzi di listino. Il modello da 13 pollici scende così a 949,99 dollari, partendo da una base di 1.099 dollari, mentre la versione da 15 pollici costa ora 1.149,99 dollari a fronte dei 1.299 iniziali. Questa finestra di acquisto risulta ancora più vantaggiosa rispetto a quanto accaduto durante l’Amazon Big Spring Sale conclusosi la scorsa settimana. In quell’occasione, infatti, entrambi i laptop erano venduti a un prezzo superiore di 100 dollari rispetto a quello attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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