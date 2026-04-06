MacBook Air M5 | crolla il prezzo offerta record sotto i 950 dollari

Il MacBook Air M5 di Apple ha visto il suo prezzo scendere a un livello mai raggiunto prima su Amazon, con sconti che superano le offerte stagionali precedenti. Questa riduzione si applica a entrambi i modelli disponibili e si registra proprio oggi, 6 aprile 2026. L'offerta ha portato il prezzo sotto i 950 dollari, segnando un calo significativo rispetto ai periodi precedenti.

Il nuovo MacBook Air M5 di Apple raggiunge oggi, 6 aprile 2026, il prezzo più basso mai registrato su Amazon, con sconti che superano le precedenti offerte stagionali per entrambi i formati disponibili. L’operazione commerciale vede un ribasso di 149,01 dollari rispetto ai prezzi di listino. Il modello da 13 pollici scende così a 949,99 dollari, partendo da una base di 1.099 dollari, mentre la versione da 15 pollici costa ora 1.149,99 dollari a fronte dei 1.299 iniziali. Questa finestra di acquisto risulta ancora più vantaggiosa rispetto a quanto accaduto durante l’Amazon Big Spring Sale conclusosi la scorsa settimana. In quell’occasione, infatti, entrambi i laptop erano venduti a un prezzo superiore di 100 dollari rispetto a quello attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MacBook Air M5: crolla il prezzo, offerta record sotto i 950 dollari Leggi anche: Apple aggiorna i Mac: arrivano MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max e il nuovo MacBook Air con M5 Leggi anche: MacBook Air 2026 con nuovo chip M5: sottile, leggero e potentissimo 2026 MacBook Air M5 - Unboxing, Setup and First Look Temi più discussi: MacBook Air 13 con M5 già in offerta: a questo prezzo è un best buy assoluto (-217€); Tutto quello che ti sei perso a marzo 2026 nel mondo tech: IA, Apple, Android e non solo; MacBook Air 13'' con M4: il modello da 24+512GB in offerta al minimo storico; Amazon, lo smartwatch Apple crolla di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi. MacBook Air M5 o MacBook Pro M5 confronto autorevole per scegliere il portatile Apple più adattoMacBook Air M5 o MacBook Pro M5: quale scegliere davvero Con l’arrivo del chip M5 su MacBook Air e MacBook Pro base, la scelta tra i due portatili App ... assodigitale.it Apple: il chip M5 perde fino al 40% di FPS senza raffreddamento attivo nei MacBook AirIl chip M5 di Apple perde fino al 40% di prestazioni con raffreddamento passivo. Il MacBook Pro M5 offre FPS più stabili grazie alla ventola, mentre il MacBook Air M5 subisce cali nei ... multiplayer.it Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte Lo paghi 899,00€ Invece di 1.019,00€ Sconto del 1 facebook MacBook Air 13 (M4): la versione 16/512 GB è al minimo su Amazon (anche a rate) x.com