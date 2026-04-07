Lockdown energetico arriva l' allarmismo di Anief | Didattica a distanza per la scuola lavoratori pubblici in smart working

L'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha espresso preoccupazione per un potenziale lockdown energetico, sottolineando la possibilità di una didattica a distanza obbligatoria per le scuole e di lavoratori pubblici in modalità smart working. Il presidente dell'associazione ha rilanciato l'ipotesi, evidenziando la vicinanza di una situazione che potrebbe influenzare il settore scolastico e amministrativo. La questione ha attirato l'attenzione di vari addetti ai lavori e media.