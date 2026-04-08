Luisa Carminati 40 anni dopo Ricordo e messa all’abbazia

Quaranta anni dopo, si tiene una messa presso l’abbazia in ricordo di Luisa Carminati, figura nota per il suo ruolo di madre, insegnante e ambientalista. La donna è anche ricordata come fondatrice del Museo della civiltà contadina, intitolato a lei. L’evento raccoglie familiari, amici e sostenitori che vogliono rendere omaggio alla sua memoria e al suo impegno. La cerimonia si svolge in un clima di rispetto e riflessione.

Madre, maestra, ambientalista ante litteram, fondatrice del Museo della civiltà contadina che da lei prende il nome. A 40 anni dalla morte, nell’aprile del 1986, San Giuliano ha ricordato ieri, con una messa nell’abbazia di Viboldone, Luisa Carminati, la cui memoria è viva a Cascina Carlotta, l’azienda agricola nella quale Luisa visse e per la cui salvaguardia non esitò a scendere in piazza contro l’avanzata del cemento. La sue energia e il suo impegno rivivono nel museo "Luisa Carminati", che raccoglie 1.500 pezzi del tempo che fu, fra attrezzi agricoli e oggetti della vita quotidiana dell’epoca dei nostri nonni. Classe 1927, origine lodigiana, Luisa si trasferì a Cascina Carlotta quando a 19 anni sposò l’agricoltore Giovanni Viganò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luisa Carminati, 40 anni dopo. Ricordo e messa all’abbazia Leggi anche: Il naufragio della Costa Concordia 14 anni dopo. Messa e fiaccolata per il ricordo Cinque anni senza Sara, ricordo con una messa e al parco urbano: “Sentiamo la sua presenza”Mercoledì, alle 8, verrà celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice della Cava per ricordare e pregare Sara Pedri nel giorno...