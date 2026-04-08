L' oro continua a costare sempre meno

Il prezzo dell’oro continua a calare, mettendo in difficoltà il mercato dei metalli preziosi. L’aumento dei prezzi dell’energia a livello mondiale e il peggioramento del conflitto in Medio Oriente hanno portato diversi paesi, tra cui Russia e Polonia, a valutare la vendita di oro. La scelta di vendere le riserve d’oro viene fatta per rafforzare le valute nazionali o migliorare la situazione fiscale.

Lo shock energetico globale e l'intensificarsi della guerra in Medio Oriente hanno spinto un numero crescente di paesi, tra cui Russia e Polonia, a prendere in considerazione la vendita di oro per sostenere le proprie valute o migliorare la propria posizione fiscale. E così le banche centrali. 🔗 Leggi su Today.it

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