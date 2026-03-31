Carbonara Day | i segreti dello chef per una crema perfetta senza effetto frittata

Il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, un evento che richiama appassionati di cucina italiana. Uno chef ha condiviso i suoi consigli per preparare una crema di uova e formaggio senza che si rapprenda, evitando così l’effetto frittata. La ricetta prevede l’uso di ingredienti specifici e tecniche precise per ottenere una consistenza cremosa. La giornata è diventata un’occasione per riscoprire questa pietanza tradizionale.

Il 6 aprile torna il Carbonara Day, un appuntamento ormai immancabile per gli amanti della cucina italiana. Regina indiscussa della tavola romana, la carbonara continua a far discutere tra tradizione e innovazione, confermandosi uno dei piatti più iconici e, allo stesso tempo, più dibattuti del nostro patrimonio gastronomico. Per l’edizione 2026, Carni Sostenibili, in collaborazione con lo chef Nicola Longanesi, noto anche per la sua partecipazione a MasterChef Italia, propone una mini-guida pratica per preparare una carbonara perfetta, svelando segreti e tecniche fondamentali. Il segreto è nella crema. Secondo Longanesi, il cuore del piatto è la sua cremosità. 🔗 Leggi su Funweek.it

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