LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 2-1 Cev Cup 2026 in DIRETTA | le turche cercano l’allungo decisivo

Alle 20:30 è iniziata la partita tra Galatasaray Istanbul e Chieri, con le turche che cercano di ottenere un vantaggio importante nella Cev Cup 2026. La sfida è combattuta e il punteggio al momento è di 2-1, con le squadre che si alternano nel gioco. In contemporanea, si sta disputando anche un match di pallavolo tra Civitanova e Verona, con il punteggio di 13-13 e alcuni cambi in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 13-13 Nervini piega le mani del muro 12-13 Primo tempo di Alberti Degradi entra al posto di Kunzler. 11-13 Ace di Curatasu. 11-12 Largo l’attacco in diagonale di Nemeth 11-11 Wang chiude sulla ricezione slash 11-10 Mani out di Sylla 11-9 Invasione a muro di Wang. 10-9 Pallonetto di Nemeth che sistema nel migliore dei modi un’alzata bassa. 9-9 Errore al servizio di Chieri 9-8 Errore di Naz 8-8 Mani out di Nervini con la pipe. 7-8 Diagonale di Kunzler da posto 4. Chieri trova il cambio palla nonostante uno scambio confusionario 6-8 Attacco vincente di Sylla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 2-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le turche cercano l’allungo decisivo LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-0, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le piemontesi cercano l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20. LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 1-2, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche cercano la rimonta nel quarto set, 12-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-13 Resta in campo il primo tempo di Wang. Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale, ritorno | Galatasaray Daikin Istanbul - Reale Mutua Fenera Chieri '76 CEV Cup (F); Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 2-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le turche cercano l’allungo decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 13-14 La pipe di Degradi sbatte sul nastro e termina ... oasport.it Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com