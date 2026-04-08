LIVE Cobolli-Blockx 3-6 3-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | vittoria del belga in due set

Durante il torneo ATP di Montecarlo, il match tra il tennista belga e il suo avversario si è concluso con la vittoria del primo in due set, con i punteggi di 3-6 e 3-6. La partita ha avuto luogo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. L’evento ha visto anche altri incontri tra tennisti noti, tra cui le sfide di Berrettini contro Medvedev e Musetti contro Vacherot, entrambe trasmesse a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 19:18 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 19:16 14 errori non forzati per il numero 91 ATP. 24 per Cobolli. 19:15 Il classe 2005 ha effettuato 21 colpi vincenti. Il tennista cresciuto a Roma 13. 19:14 Il portacolori del bel paese ha vinto il 74% di punti con la prima. Il nativo di Anversa il 63%. 19:12 Non c’era nessun precedente tra i due tennisti. Il belga si aggiudica quindi il primo match opposto a Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vittoria del belga in due set LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 2-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga è a un game dalla vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belga in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Monte Carlo: Cobolli fuori, passa Blockx Si ferma al secondo turno Flavio Cobolli, sconfitto 6-3 6-3 da un ottimo Alexander Blockx. Il belga, nel giorno del suo 21° compleanno, centra la prima vittoria contro un Top 20 e il suo primo ottavo in un Masters 100 - facebook.com facebook Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com