LIVE Cobolli-Blockx 3-6 2-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il belga è a un game dalla vittoria

Al torneo di Montecarlo, il giocatore belga si trova a un game dalla vittoria contro il suo avversario. La partita tra Cobolli e Blockx si sta svolgendo sui campi principali e viene trasmessa in diretta. Sono previste diverse sfide oggi, tra cui quelle di Berrettini contro Medvedev e Musetti contro Vacherot, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Lungo il diritto incrociato di Blockx. 15-30 Diritto incrociato e vincente del nativo di Anversa. 15-15 Volée di diritto lungolinea e vincente dell’italiano. 0-15 Volée di rovescio lungolinea e vincente del belga. 5-2 In rete il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma. 40-30 Diritto incrociato e vincente dell’azzurro. 40-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente di Blockx. 30-15 In rete il diritto incrociato del classe 2002. 15-15 In rete il diritto lungolinea giocato in difesa del nativo di Anversa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 2-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga è a un game dalla vittoria LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... LIVE Cobolli-Blockx, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belga in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook