Domenica 12 aprile si svolgerà a Tradate il Lions Day 2026, un evento organizzato dai Lions Club della Zona B. L’iniziativa si terrà in piazza del Comune e nelle aree centrali del paese, con attività previste dalle 10:00 alle 18:00. Tra le attività previste ci saranno screening gratuiti, dimostrazioni di soccorso e esposizioni di supercar.

Domenica 12 aprile, Tradate ospiterà il Lions Day 2026. L’iniziativa dei Lions Club della Zona B trasformerà piazza del Comune e le zone centrali in un polo dedicato alla salute e al sociale dalle 10:00 alle 18:00. L’evento si configura come un’opportunità di prevenzione accessibile a tutti. I cittadini potranno usufruire di servizi medici gratuiti senza l’obbligo di prenotazione, rendendo il benessere un servizio immediato nel cuore della città. Un presidio sanitario diffuso tra prevenzione e formazione. Il centro dell’iniziativa sarà un villaggio medico dove specialisti effettueranno controlli rapidi. Saranno disponibili misurazioni della saturazione, della pressione arteriosa e della glicemia per monitorare i parametri vitali della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lions Day a Tradate: screening gratis, soccorso e supercar

Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...

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Lions Day a Tradate: un’intera giornata tra controlli medici, musica e motoriDomenica 12 aprile Tradate si prepara a trasformarsi in una cittadella della solidarietà e del benessere. Dalle 10:00 alle 18:00, piazza del Comune e le ... varesenews.it

Lions Day 2026, campus medici per offrire visite gratuite e raccolte farmaciDalla osteoporosi alla vista, dall’elettrocardiogramma agli screening glicemici, includendo gli amici a 4 zampe. Per promuovere il benessere della cittadinanza, la prevenzione e la salute, il Distrett ... torinoggi.it

SI DICE CHE… LIONS DAY 2026 Un piccolo gesto può cambiare una vita… e iniziare da te Il Lions Club Ginosa "Le Gravine" ti invita a vivere una mattinata speciale fatta di cura, attenzione e solidarietà Un momento per prenderti cura di te… e degli a - facebook.com facebook

7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com