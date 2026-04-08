Il mercoledì 8 aprile 2026 la Liguria registra temperature massime di circa 22°C, con condizioni di stabilità atmosferica. La regione è interessata da un sistema di alta pressione subtropicale che interessa tutto il bacino del Mediterraneo, garantendo un clima favorevole alle attività turistiche e alle occasioni all'aperto. Le previsioni indicano un tempo soleggiato e senza precipitazioni significative, con un cielo prevalentemente sereno.

La Liguria vive una fase di stabilità atmosferica in questo mercoledì 8 aprile 2026, grazie a un sistema di alta pressione subtropicale che controlla l’intero bacino del Mediterraneo. Il meteo odierno prevede un rapido passaggio da una mattinata nuvolosa a un pomeriggio soleggiato. Nelle prime ore della giornata, i versanti marittimi tra l’area genovese e quella imperiese hanno registrato una copertura nuvolosa piuttosto densa. Al contrario, il quadrante a levante ha accolto la mattina con un cielo prevalentemente limpido. Il miglioramento è arrivato rapidamente -ponente, dove le schiarite si sono manifestate già durante la mattinata. Per il resto della regione, il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo sereno o solo punteggiato da poche nuvole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria sotto il sole: massime a 22°C e clima ideale per il turismo

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Una Liguria da tutto esaurito o quasi per le giornate di Pasqua e Pasquetta sotto il profilo dei turisti. Ma con la fine del ponte lungo ecco le code lungo le autostrade per il rientro. Dal pomeriggio di questa Pasquetta è bollino rosso su A7 e A26 in direzione Nord - facebook.com facebook

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