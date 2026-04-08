L’IA combatte guerre già da un decennio | la novità è che da qualche tempo l’addestriamo tutti noi per uccidere

Negli ultimi dieci anni, l’intelligenza artificiale è stata impiegata in contesti militari, con gli Stati Uniti che hanno utilizzato questa tecnologia nei conflitti. Recentemente si è diffusa l’idea che anche i civili stiano contribuendo a sviluppare e addestrare l’IA, con un focus che spesso si concentra sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. I media mainstream presentano questa tecnologia come una novità, ma i fatti mostrano un coinvolgimento già consolidato in ambito militare.

Il racconto mainstream descrive l’Intelligenza Artificiale come una novità nella guerra tra Stati Uniti e Iran. In realtà i sistemi militari USA utilizzano l’IA da anni. Il conflitto attuale mostra una tecnologia già matura, non un punto di partenza. Lo dimostra il programma Project Maven che nasce nel 2017 sotto il Dipartimento della Difesa USA. Gli algoritmi analizzano immagini da droni da tempo, riconoscono obiettivi e segnalano minacce. Questo sistema è entrato in funzione in diversi teatri operativi molto prima degli scenari attuali. Oggi la piattaforma Maven, sviluppata da Palantir, (tra i fondatori c’è Peter Thiel, noto imprenditore della Silicon Valley e primo investitore esterno di Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L’IA combatte guerre già da un decennio: la novità è che da qualche tempo l’addestriamo tutti noi, per uccidere Pier Silvio Berlusconi: “Fiorello venga da noi. Non sento Signorini da tempo, da Corona solo odio”Dal referendum sulla giustizia ad Alfonso Signorini fino a Fabrizio Corona e Fiorello: è un Pier Silvio Berlusconi a ruota libera quello intervenuto... Domenica In, Da noi a ruota libera e Che Tempo Che Fa: ospiti dell’8 marzo 2026La domenica televisiva dell’8 marzo 2026 si presenta ricca di volti noti, musica e racconti personali. Temi più discussi: Attorno alle emissioni di gas si combatte una guerra a parte; La pace come lavoro quotidiano: il nuovo numero di Spirito Artigiano; L’esperto di difesa: La guerra ha spinto i paesi del Golfo a una difesa comune; Dalla manipolazione online alla disinformazione. Ecco quali sono i rischi della guerra cognitiva. Algoritmi di guerra: come l’IA sta cambiando volto ai conflitti1250 target raggiunti in 48 ore, droni sempre più sofisticati, le gerarchie di un intero Paese eliminate: l’IA sta cambiando volto ai conflitti in modo impressionante e le conseguenze potrebbero tocca ... elle.com L'AI in guerra per distruggere, confondere, creareL'intelligenza artificiale sta ridisegnando i confini della guerra moderna, agendo come un assistente digitale che interviene in ogni fase del conflitto. In questo nuovo approfondimento, Alessio Jacon ... ansa.it Siamo davvero tornati al tempo delle crociate Viviamo un tempo di guerre. E, come accadeva secoli fa, Dio viene invocato da tutte le parti per giustificare le proprie azioni. Si combatte, si colpisce, si uccide… e intanto si parla di fede, di identità, di destino. - facebook.com facebook In Ucraina si combatte una guerra da 1.500 giorni. Ce lo ricorda in prima pagina @LesEchos x.com