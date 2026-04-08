A 40 anni, il portiere continua a dimostrare di essere ancora un punto di riferimento tra i pali, opponendosi con efficacia a Vinicius e Mbappé nel match al Bernabeu. Nonostante gli infortuni degli ultimi tempi, mantiene un livello di prestazioni elevato, confermando la sua posizione tra i più affidabili. La sua presenza in campo suscita comunque due dubbi principali, legati alla durata della carriera e alle sfide legate all’età.

Braccia larghe e pugni stretti. A fine partita Manuel Neuer ha esultato urlando a squarciagola e guardando il cielo. Con le sue parate ha consentito al Bayern Monaco di imporsi per 2-1 sul campo del Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Prima un intervento su Vinicius al 61', cinque minuti dopo è stato fenomenale anche su Mbappé. "Peccato non essere riusciti a vincere 2-0 - ha sospirato Neuer a fine gara -. Il Real ha avuto tante occasioni, quindi siamo felici per il 2-1, ma forse potevamo fare ancora meglio. Mbappé e Vinicius sono fra i migliori giocatori al mondo, è difficile difendere contro di loro. Io con questi compagni e con questo staff tecnico mi diverto, per questo continuo a giocare a 40 anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'eternità di Neuer e i due grossi dubbi che genera

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