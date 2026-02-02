La nomina di un consulente informatico da parte della Procura di Pavia per analizzare i dispositivi elettronici legati al caso Garlasco ha suscitato dubbi e malcontento. La scelta, considerata discutibile da alcuni, potrebbe complicare ulteriormente le indagini. La decisione ha già acceso le polemiche tra le parti coinvolte.

Una nomina controversa, forse scomoda per qualcuno. La Procura di Pavia ha conferito un nuovo incarico a un consulente informatico per svolgere accertamenti tecnici sui dispositivi elettronici legati al caso Garlasco. La decisione arriva dopo la richiesta, avanzata dai legali di Andrea Sempio, di un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, con l’obiettivo di individuare eventuali elementi utili a ricostruire il movente dell’omicidio. Lo scenario della perizia informatica di Garlasco. Un’istanza difensiva che la giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non ammissibile, spiegando che la Procura aveva già affidato una consulenza tecnica anonima a un proprio consulente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la nomina del perito delle Iene genera dubbi e malcontento

A Garlasco, nuove testimonianze emergono nel caso ancora irrisolto.

