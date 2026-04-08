La direttrice Miriam Mirolla ha annunciato il nuovo corso della Scuola del Fatto, un'iniziativa che mira a coinvolgere studenti e docenti in un percorso di approfondimento e formazione. La scuola, l’università e la ricerca pubblica sono considerati elementi chiave per lo sviluppo di un paese, e questa proposta si inserisce in un quadro di rinnovamento e attenzione alle istituzioni educative. L'evento si è svolto in un contesto di confronto tra rappresentanti del settore e della comunità.

La scuola, l’università e la ricerca pubblica sono pilastri fondamentali della vitalità economica, civile e culturale di un Paese. Eppure, anni di disinvestimenti e riforme sbagliate — dai tagli ai finanziamenti fino ai sistemi di valutazione e selezione — hanno indebolito questo settore, generando un “ mancato guadagno ” che peserà sul futuro. L’istruzione è stata piegata alla logica del mercato, proprio mentre il sistema economico italiano ha perso capacità di innovazione. Ne deriva un paradosso: l’Italia ha il minor numero di laureati d’Europa, mentre i giovani qualificati emigrano. Al tempo stesso, la formazione non è più vista come crescita civile e culturale, ma come strumento di selezione: da un lato produce tecnici funzionali al mercato, dall’altro legittima le disuguaglianze sociali come frutto di un presunto merito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le radici del futuro”: la direttrice Miriam Mirolla presenta il nuovo corso della Scuola del Fatto

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