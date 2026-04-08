Mario Biondi celebra vent’anni di carriera musicale, iniziata nel 2006, e ricorda di aver avuto dieci “figli”, cioè le sue canzoni. In questo periodo ha portato i suoi concerti in cinquanta paesi diversi. A breve uscirà il suo nuovo album, intitolato

Mario Biondi sta dando i numeri, nel senso buonissimo del termine. Festeggia quest’anno i 20 anni di una carriera sbocciata nel 2006, poi i 10 figli, i 50 paesi nel mondo che ha toccato con i suoi show e i 20 brani contenuti nel nuovo album Prova d’autore, in uscita per Sony. Un piatto ricco quello scelto per l’ultima fatica discografica che l’artista nato a Catania ma ormai emiliano d’adozione («Vivo a Parma da decenni e ci sto benissimo»), racconta con orgoglio. Nell’epoca in cui i dischi non si vendono più come un tempo, Biondi ne ha realizzato uno che un tempo si sarebbe chiamato un doppio 33 giri, lungo e ricco di parole e musica davvero d’autore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Le mie canzoni sono come i miei 10 figli"

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“Le mie cicatrici sono una scelta che ho fatto per rimanere in questo mondo il più a lungo possibile con i miei figli”: parla Angelina JolieL'attrice torna a parlare dell'intervento di doppia mastectomia del 2013 durante la presentazione del film Coutures in Francia “Le mie cicatrici sono...

L’ALBERO DEI BAMBINI - Canzone di Natale - Testo di Angela Rosa Nigro

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Laura Pausini: Tre fan si sono svegliati dal coma con le mie canzoni - 30/03/2026 - Video; Niall Horan torna con Dinner Party: Un incontro casuale può cambiarti la vita. La prima persona a cui faccio ascoltare le mie canzoni è la mia ragazza: è sincera ma gentile; D’Avena: Con le mie canzoni porto felicità e spensieratezza; Il mondo autentico di Caterina Landucci: la voce delle emozioni senza filtri.

Tutte le mie canzoni sono polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo: il film della vita di Vasco Rossi racchiuso in Vasco Live 2025 – The EssentialsVasco Rossi sorprende sempre, tour dopo tour, canzone dopo canzone e soprattutto scaletta dopo scaletta. Ogni show è un film con tutti i colori del rocker che però uniscono anche le anime di chi va a ... ilfattoquotidiano.it

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– ’ ’ Ci sono canzoni che bastano a farci tornare indietro nel tempo: un ritmo travolgente, un ritornello che resta in testa e quell’energia capace di accendere qualsiasi pista. Tra gli anni ’80 e - facebook.com facebook

Spesso queste canzoni sono diventate dei classici della musica italiana, e in qualche caso hanno fatto la fortuna della persone che le hanno interpretate. Qui ce ne sono cinque: x.com