Le insegne che accendono la comunicazione di Neon Luce

Le insegne luminose hanno sempre svolto un ruolo importante nel segnalare attività commerciali e locali pubblici. Prima dell’avvento di tecnologie più moderne, il neon a vista rappresentava un elemento distintivo che catturava l’attenzione, rendendo immediatamente riconoscibile un’attività. Questa forma di comunicazione visiva ha accompagnato le città e le strade per molti decenni, diventando un simbolo di identificazione e presenza.

La luce ha sempre avuto un ruolo centrale nella comunicazione degli spazi. Prima ancora di diventare tecnologia, il neon a vista era un segno capace di attirare l’attenzione e rendere immediatamente riconoscibile un’attività. È da questa visione che nasce Neon Luce nel 1979, quando Carlo Preti sceglie di trasformare la luce in uno strumento di identità per aziende e realtà commerciali. Con il passare del tempo sono cambiati i linguaggi della comunicazione e i contesti urbani e industriali. Neon Luce ha accompagnato questa evoluzione sviluppando un approccio completo alla comunicazione visiva, che oggi comprende insegne pubblicitarie, insegne non luminose, pannellature, cartelli e segnaletica, oltre a progetti coordinati di grafica e stampa, pensati per creare continuità tra esterno e interno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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