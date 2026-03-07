Addio all' imprenditore che fondò Neon Lecco storica azienda di insegne luminose e pubblicità visive
È deceduto a 87 anni uno degli imprenditori più noti del territorio lecchese, fondatore della ditta Neon Lecco. La società, specializzata in insegne luminose e pubblicità visive, è stata avviata nel 1958 a Lecco e successivamente ha ampliato le sue attività a Valmadrera. La comunità locale si è stretta attorno alla notizia della scomparsa del suo fondatore.
