Addio all' imprenditore che fondò Neon Lecco storica azienda di insegne luminose e pubblicità visive

È deceduto a 87 anni uno degli imprenditori più noti del territorio lecchese, fondatore della ditta Neon Lecco. La società, specializzata in insegne luminose e pubblicità visive, è stata avviata nel 1958 a Lecco e successivamente ha ampliato le sue attività a Valmadrera. La comunità locale si è stretta attorno alla notizia della scomparsa del suo fondatore.