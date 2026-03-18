Si parla di una possibile cerimonia prevista per l’estate, secondo alcune indiscrezioni. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti a convolare a nozze. L’attrice, che ha una relazione con il personal trainer romano da circa due anni, potrebbe sposarsi già questa estate. Al momento, non sono stati confermati ulteriori dettagli sull’evento.

M icaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti al grande passo: l’attrice potrebbe sposare già quest’estate il compagno, personal trainer romano con cui ha una relazione da due anni. Secondo il settimanale Chi, i preparativi per le nozze sarebbero in corso e il sì dovrebbe arrivare con una cerimonia intima, lontana dal clamore mediatico, segnando un nuovo capitolo nella vita dell’attrice. “Un amore”: Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti nella serie Sky di San Valentino X Leggi anche › Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, archiviata l’indagine sulla lite. I testimoni: «Si minacciavano di morte» › Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì litigano al ristorante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cerimonia, secondo le indiscrezioni, sarà in estate: ecco tutto ciò che sappiamo

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