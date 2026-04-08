L’Altra Metà della Luce | Gran Finale al Riot Concept Store tra Arte Solidarietà e Diplomazia Culturale

Si è conclusa al Riot Concept Store la mostra fotografica “L’Altra Metà della Luce”, realizzata dall’artista italo-brasiliano Riccardo Riccio. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e numerosi visitatori, e si è conclusa con una matinée che ha coinvolto aspetti di arte, solidarietà e diplomazia culturale. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, evidenziando l’interesse per questa iniziativa artistica.

Si conclude con una matinée di straordinaria caratura umana e istituzionale la mostra fotografica “L’Altra Metà della Luce” dell’artista italo-brasiliano Riccardo Riccio. Il Riot Concept Store, via Michele Kerbaker, 19 ospiterà il finissage di un percorso espositivo che ha saputo unire Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Il Centro Studi Federico II protagonista della nuova diplomazia culturale tra Europa e IndiaIl Centro Studi Federico II di Palermo ha partecipato da protagonista all’“Incontro internazionale dedicato all’attrazione e allo sviluppo di... Carnevale al Teatro della Fortuna: Gran Galà sold out tra eleganza, maschere e solidarietàFano (Pesaro e Urbino) domenica 15 febbraio 2026 - C’è un momento, a Carnevale, in cui la città smette di essere solo spettatrice e diventa scena. Temi più discussi: L'altra metà della storia (2017); L’altra metà del cielo. Voci di donne dalla Resistenza: reading teatrale a cura di Davide Conti; Nitti, l’altra metà del Premio Nobel ‘57; Olgiate, Brivio: due concerti a favore de 'L'altra metà del cielo'. L’Altra Metà della Luce: Gran Finale al Riot Concept Store tra Arte, Solidarietà e Diplomazia CulturaleIl cuore dell'evento sarà un colloquio intimo e rivelatore tra la presentatrice Laura Bufano e l'artista. Attraverso il racconto di Riccardo, il pubblico potrà scoprire come la Sindrome di Stargardt ... napolitoday.it A 50 anni Francesco Renga pubblica L’altra metàMilano, 16 apr. (askanews) – Pieno di energia, sempre sorridente, Francesco Renga negli ultimi anni si è messo in discussione e ora raggiunti i 50 anni esce con un album innovatore e diverso che si ... affaritaliani.it In occasione della Giornata Internazionale del Plurilinguismo (27 marzo), vale la pena ricordare che più della metà della popolazione mondiale parla fluentemente più lingue (Grosjean, 2021). Fortunatamente per l'altra metà della popolazione, il nostro cervell - facebook.com facebook