L’Altra Metà della Luce | Gran Finale al Riot Concept Store tra Arte Solidarietà e Diplomazia Culturale

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa al Riot Concept Store la mostra fotografica “L’Altra Metà della Luce”, realizzata dall’artista italo-brasiliano Riccardo Riccio. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e numerosi visitatori, e si è conclusa con una matinée che ha coinvolto aspetti di arte, solidarietà e diplomazia culturale. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, evidenziando l’interesse per questa iniziativa artistica.

Si conclude con una matinée di straordinaria caratura umana e istituzionale la mostra fotografica “L’Altra Metà della Luce” dell’artista italo-brasiliano Riccardo Riccio. Il Riot Concept Store, via Michele Kerbaker, 19 ospiterà il finissage di un percorso espositivo che ha saputo unire Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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