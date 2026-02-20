Calabria a rischio siccità | riparazione urgente all’acquedotto

A causa di una perdita grave, Sorical interviene urgentemente sull’acquedotto Simeri-Passante in Calabria. La rottura ha provocato un calo di pressione e mette a rischio l’approvvigionamento di acqua potabile in alcune zone. Operai e tecnici sono già al lavoro per riparare il danno e prevenire interruzioni prolungate. La situazione richiede interventi rapidi, perché il problema potrebbe peggiorare se non viene risolto in tempi brevi. La riparazione rappresenta una priorità per evitare ulteriori disagi alla popolazione.

Sorical interviene sull’acquedotto Simeri-Passante: riparazione urgente per una perdita che rischia di compromettere l’approvvigionamento idrico. Un intervento di emergenza è stato programmato da Sorical S.p.A. per riparare una significativa perdita lungo la linea Q470 dell’acquedotto Simeri-Passante, un’infrastruttura vitale per l’approvvigionamento idrico di diverse aree della provincia di Catanzaro. I lavori, previsti per il 20 febbraio 2026, potrebbero causare interruzioni o riduzioni del servizio nei serbatoi di Santa Lucia, Madonna del Pozzo e Materdomini. Un’infrastruttura cruciale sotto pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu Grandi opere in Calabria a rischio, Celebre chiede l’apertura urgente di un tavolo regionaleIn Calabria, la realizzazione delle grandi opere si scontra con criticità legate alla disponibilità di cave, materie prime e a procedure amministrative complesse. Lecce, siccità nelle scuole: didattica interrotta e campanelli anticipati per lavori ad Acquedotto Pugliese.Lecce affronta una nuova crisi d’acqua. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino, l’Anbi: Alternanza siccità-nubifragi nuova normalità, servono politiche di adattamento; Siccità in Calabria: la diga del menta a rischio, richiesta di proroga per l’emergenza idrica. Siccità Crotone: allarme rosso anche nel 2026Siccità a Crotone: resta la severità elevata. I dati 2026 dell'Osservatorio su Calabria e invasi Arvo e Ampollino in sofferenza. ilcrotonese.it Calabria, allerta arancione oggi: dove l’allarme è giallo, regioni a rischio x.com Zumpano, a rischio la tenuta di un tratto della statale 107 Silana-Crotonese. L'area è molto trafficata, vista la presenza di centri commerciali e attività industriali, preoccupato il sindaco. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/zumpano-a-rischio-la-ten facebook