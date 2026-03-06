Calenzano iscritto nel Registro nazionale del paesaggio rurale e delle pratiche agricole

Il Comune di Calenzano ha ottenuto l’iscrizione nel Registro nazionale del paesaggio rurale e delle pratiche agricole con il progetto intitolato “Terre di Calenzano: ville fattoria, olivete tradizionali e boschi”. Questa registrazione riguarda il paesaggio rurale che comprende le ville, le fattorie, le olivete e le aree boschive della zona. La decisione è stata ufficializzata recentemente.

Il paesaggio "Terre di Calenzano: ville fattoria, olivete tradizionali e boschi", candidato dal Comune di Calenzano è iscritto al Registro nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. Il MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste) ha comunicato in questi giorni l'esito dell'istruttoria con un decreto. Si tratta di un territorio di circa 1180 ettari, che si sviluppa sui versanti collinari che si estendono dal nucleo storico del castello medievale di Calenzano verso le due pendici montuose della Calvana e del Monte Morello. Alle pendici della Calvana l'area comprende il parco agricolo di Travalle, le ampie olivete terrazzate in Località Torri e Vezzano e l'area boscata de La Chiusa.