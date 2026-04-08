la vocazione di un terreno

Da diversi anni, si parla con i contadini, in particolare con i viticoltori che lavorano nei campi. Sono coloro che si alzano alle cinque del mattino per dedicarsi ai trattamenti e alle operazioni necessarie alla coltivazione dell’uva e alla produzione del vino. Questi agricoltori svolgono quotidianamente attività che richiedono impegno e dedizione, spesso in condizioni di lavoro impegnative.

Ormai da anni mi interfaccio con i contadini e più nello specifico con i viticoltori, quelli di campo, quelli che la mattina alle cinque si alzano per fare un trattamento o per eseguire tutti i lavori e le operazioni necessarie alla produzione dell’uva e quindi del vino. Mai come negli ultimi periodi ho però riscontrato così tanta preoccupazione e “lamentele”. Non fraintendetemi, la categoria tende a lamentarsi spesso, a volte anche senza un vero motivo, ma questa volta il disagio è tangibile e credo motivato, anche se purtroppo in ritardo sui tempi. Come spesso succede, infatti, l’agricoltura soffre di una cronica idiosincrasia e distacco dal mercato: detta in parole povere, l’agricoltura è un mondo lento, pachidermico, che mal si adatta e mal si accoppia alla volubile volatilità dei mercati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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“Origini di una vocazione”: a Este la mostra dedicata ad Antonio SommacampagnaIl Comune di Este, in collaborazione con il Centro Culturale La Medusa, è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Origini di una vocazione.

Fonti di Vino: territorio, vino e termalità

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La vocazione del campo indica come coltivare (con attrezzi innovativi)Un contributo di 10mila euro per due under 35 che praticano l’agricoltura biologica rigenerativa a livelli eccellenti, coltivano la terra rigenerando gli ecosistemi, aumentando la resilienza e la ... corriere.it

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Solo gratitudine. Per la vita, la vocazione, per chi le abita arricchendole. Per il garbo divino che le intesse. Per i doni infiniti e tutti i Magnificat cantati e raccolti. #Complepasqua #Compleanno #38 #Compleanno dello #stronzio* *elemento chimico con numero x.com