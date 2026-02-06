La tregua a Gaza resta una linea che si apre e chiude

La tregua a Gaza resta un gesto che si apre e si chiude. Da giorni, il confine tra le parti si muove tra aperture e chiusure, con permessi e varchi che vengono concessi e revocati. La situazione rimane fragile e instabile, senza una vera stabilità sul terreno.

La tregua continua a esistere come parola, mentre a Gaza resta un gesto amministrativo. Un permesso, una linea, un varco che apre e richiude. «Where is the ceasefire? Where are the mediators?», chiede Mohamed Abu Selmiya dall'ospedale al-Shifa. La domanda arriva mentre i reparti continuano a riempirsi. Da ottobre, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, il ministero della Sanità di Gaza conta oltre cinquecento morti palestinesi. In alcuni giorni se ne sommano venti, trenta. L'esercito israeliano risponde con il proprio bilancio e con la formula rituale delle "violazioni oltre la linea".

