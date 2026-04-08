La sala triage del pronto soccorso del Renzetti intitolata ad Andrea Prencipe

“ Il primo passo verso la cura”, a Lanciano, porta il nome di Andrea Prencipe: infermiere del “Renzetti” scomparso improvvisamente lo scorso maggio. A lui è dedicata la sala triage del pronto soccorso. A scoprire la targa, mercoledì mattina, sono stati i figli, in un momento sobrio e raccolto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Triage, formazione e innovazione: alla Città ospedaliera la sfida della qualità in Pronto soccorsoAvellino, 10 marzo 2026 - Il primo contatto tra paziente e Pronto soccorso è spesso il momento più delicato dell'intero percorso di cura: in pochi...

«Pronto soccorso di Arezzo, serve un triage dedicato ai bambini»Arezzo, 25 febbraio 2026 – Rafforzare l’assistenza pediatrica all’Ospedale San Donato è una priorità per garantire maggiore tutela ai bambini e alle...